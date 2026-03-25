Il sindaco di Cantù ha confermato che il progetto per la realizzazione del commissariato di pubblica sicurezza prosegue, con nuovi dettagli emersi in queste settimane. Il nuovo presidio si inserisce tra le iniziative per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nell’area, contribuendo a migliorare la sicurezza pubblica. La località sarà interessata da interventi specifici per l’apertura del nuovo ufficio.

Si arricchisce di nuovi elementi il percorso che porterà alla realizzazione del commissariato di pubblica sicurezza a Cantù. Dopo il punto fatto in prefettura sull’avanzamento dell’iter, arriva anche la dichiarazione del sindaco Alice Galbiati, che sottolinea la portata dell’intervento per la città e per l’intero territorio. "Esprimo grande soddisfazione per il procedimento che in pochi mesi ha portato a questo importante risultato, per la città di Cantù e per tutto il territorio. Il riconoscimento ufficiale del nuovo presidio ci consente ora di avviare l’iter amministrativo interno per la sua realizzazione con determinazione e decisione. La cabina di regia creata in Prefettura ci affiancherà per tutta la durata del percorso per garantirne l’efficacia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Commissariato a Cantù, il sindaco Galbiati: “Presidio fondamentale per la sicurezza di tutto il territorio”

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