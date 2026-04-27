Nuova IMU 2026 | sconti per case vuote e zero tasse per inagibili

Il Ministero dell'Economia ha annunciato nuove linee guida riguardanti l'IMU per il 2026, con scadenza prevista per il 16 giugno. Secondo le disposizioni, i Comuni avranno la possibilità di applicare sconti alle case vuote e di azzerare l'imposta sugli immobili inagibili. Inoltre, potranno ridurre le aliquote per immobili destinati a usi stagionali. Queste novità riguardano le modalità di pagamento e di tassazione degli immobili sul territorio nazionale.

? Cosa sapere Nuove linee guida Ministero Economia prevedono scadenze IMU per il 16 giugno 2026.. I Comuni potranno azzerare l'imposta per immobili inagibili e ridurre le aliquote stagionali.. I proprietari di immobili dovranno versare la prima rata dell’imposta comunale entro il 16 giugno 2026, seguendo le nuove linee guida del Ministero dell’Economia che concedono ai Comuni una gestione più elastica delle aliquote. Il fiscale locale si prepara a un cambiamento che tocca da vicino la gestione delle case e dei terreni in tutta Italia. Le direttive ministeriali stabiliscono criteri per permettere agli amministratori locali di modulare l’imposta in base all’effettivo utilizzo degli edifici, cercando un equilibrio tra le necessità delle casse comunali e le difficoltà dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuova IMU 2026: sconti per case vuote e zero tasse per inagibili Notizie correlate Leggi anche: Imu 2026, acconto entro il 16 giugno: cambiano le aliquote, le nuove regole su esenzioni e sconti Pasqua 2026: 300 Carabinieri proteggono anziani e case vuote a ReggioIl lungo weekend pasquale del 2026 vedrà la presenza massiccia di trecento agenti dei Carabinieri sulle strade della provincia di Reggio Emilia. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nuova Imu 2026: come cambiano le aliquote, sconti sulle seconde case; Risparmiare la metà sull'Imu della seconda casa è possibile, ecco come fare; Canone concordato e IMU 2026, istruzioni per usufruire dello sconto; Le offerte mutui online di aprile 2026. Imu 2026, acconto il 16 giugno: nuove aliquote, sconti sulla seconda casa e pagamenti digitaliImu 2026: scadenza acconto il 16 giugno, nuove regole su aliquote, sconti fino al 50% per la seconda casa e pagamenti digitali. donnamoderna.com Imu 2026, acconto entro il 16 giugno: cambiano le aliquote, le nuove regole su esenzioni e scontiSi avvicina la scadenza per l'acconto Imu, il 16 giugno. A novembre il Mef ha fissato nuovi paletti per l'aggiornamento delle aliquote da parte dei Comuni ... fanpage.it Nuova nomina negli uffici di diretta collaborazione del presidente della Regione Campania. Fico chiama Silvia Pino, già sua collaboratrice alla Camera dei Deputati: https://fanpa.ge/cxMV5 - facebook.com facebook Romiti aggiorna - e avverte - su questa nuova fase del caso Garlasco Garlasco, non si ferma il putiferio creato dalla Bruzzone x.com