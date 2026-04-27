Nuova Honda HR-V 2027 | come sarà il nuovo suv giapponese?

Da ilgiornaledigitale.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Honda HR-V 2027 è la versione aggiornata del SUV giapponese, che ha raggiunto la sua terza generazione a fine 2021. La vettura si presenta con un restyling di metà carriera, introdotto tra il 2025 e il 2026, e ora si prepara a una nuova commercializzazione. La casa automobilistica ha annunciato modifiche estetiche e aggiornamenti tecnici, senza specificare dettagli sui motori o sulle nuove funzionalità.

La Honda HR-V 2027 rappresenta la maturità della terza generazione (lanciata originariamente a fine 2021) e arriva sul mercato cavalcando il restyling di metà carriera introdotto tra il 2025 e il 2026. In Italia e in Europa, il modello continua a puntare tutto sulla tecnologia Full Hybrid e:HEV, ma con alcuni affinamenti tecnici e stilistici che la rendono più fresca rispetto al debutto. Ecco i punti chiave del modello 2027. 1. Design ed Esterni. Il look da “SUV coupé” rimane il tratto distintivo, ma il model year 2027 consolida le novità del restyling: Nuova Griglia: Il frontale è stato leggermente rivisto, con una calandra più definita e meno “integrata” nella carrozzeria rispetto alle prime versioni.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Honda HR-V, come è fatta dentro e quanto costa! #hondahrv

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