Nove fossi | Agostinelli domina e firma il bis alla corsa di Cingoli

Nove fossi a Cingoli si è conclusa con la vittoria di Agostinelli, che ha conquistato il secondo titolo consecutivo alla gara organizzata dall'Avis bike club. La competizione ha attirato 652 iscritti, confermando il successo dell’evento. Il biker di Montefano ha mantenuto il primato nella corsa regionale, dominando la gara e rafforzando la propria posizione in classifica.

? Cosa sapere Agostinelli vince il bis alla Nove fossi a Cingoli con 652 iscritti.. Il biker di Montefano consolida il primato nella corsa regionale organizzata dall'Avis bike club.. Agostinelli conquista il bis alla Nove fossi-Trofeo città di Cingoli ieri, dominando la ventottesima edizione della corsa nazionale organizzata dall’Avis bike club con 652 iscritti tra i viali Valentini. Il biker di Montefano ha confermato il valore della vittoria ottenuta lo scorso anno, sbarcando per la seconda volta consecutiva al traguardo della prestigiosa manifestazione regionale d’élite. La competizione si è svolta sotto condizioni meteo ideali, su un percorso che ha messo a dura prova le gambe degli atleti sin dai primi chilometri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nove fossi: Agostinelli domina e firma il bis alla corsa di Cingoli Notizie correlate Gualandi domina sull’Argentario. Terzo posto per AgostinelliUna bella vittoria e un terzo posto per il Team Lee Cougan Basso Factory di Montemurlo nella Granfondo dell’Argentario. Leggi anche: LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: nove in testa alla corsa, inizia il Turchino Aggiornamenti e contenuti dedicati Bis di Agostinelli alla Nove fossi. Poi Casella e SbroccaAlessio Agostinelli, biker di Montefano, si regala il bis: vittorioso l’anno scorso, ieri ha conquistato il successo, svettando quasi ... ilrestodelcarlino.it Agostinelli è il più veloce. La corsa Nove Fossi è suaCingoli, dietro al montefanese il toscano Panariello e il treiese Furiasse. Tra le donne, la prima a tagliare il traguardo è Carlotta Borello. Alessio Agostinelli, montefanese, vince in solitaria la ... ilrestodelcarlino.it