LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA | nove in testa alla corsa inizia il Turchino

Inizia la Milano-Sanremo 2026 con i nove ciclisti in testa alla corsa, mentre il gruppo si mantiene a ritmo controllato. Al momento, l’Alpecin Premier-Tech sta guidando la corsa, con l’andatura che resta stabile e concentrata. La gara si svolge lungo il tratto del Turchino, dove i corridori affrontano le prime salite significative della giornata. La situazione rimane fluida e ancora tutta da decifrare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 Andatura controllata in gruppo, l’Alpecin Premier-Tech continua a dettare il passo. 13.27 Vedremo se su queste rampe si modificherà il distacco tra fuga e gruppo, che è ora di 2’42”. 13.25 La fuga inizia il Passo del Turchino (5.6 km al 2.9% medio), la prima metà include pendenze più dolci, mentre la seconda parte sarà quella più dura con massime del 7%. 13.23 Difficilmente su queste rampe succederà qualcosa in gruppo, dallo scollinamento mancheranno oltre 140 km. 13.22 La fuga transita da Campo Ligure, 2 km all’inizio del Turchino. 13.20 Gruppo che continua l’avvicinamento al Turchino, tratto di strada che continua a salire. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: nove in testa alla corsa, inizia il Turchino Articoli correlati Leggi anche: LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: il gruppo controlla i nove di testa, si avvicina il Turchino Leggi anche: LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: nove in fuga, 215 km alla conclusione Tutto quello che riguarda LIVE Milano Sanremo 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: percorso, orari e dove vederla in TV - milanosanremo.it; Gara ciclistica Milano-Sanremo 2026; Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo; La Milano-Sanremo è in diretta integrale su Eurosport: dalle 9:45 su HBO Max e Discovery+. LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: il gruppo controlla i nove di testa, si avvicina il TurchinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.14 Superate le 3 ore di corsa, media intorno ai 45 km/h. 13.11 Strada che inizia a salire leggermente in ... oasport.it Milano Sanremo 2026, la diretta: sette italiani davanti con 2'30, inizia il TurchinoÈ scattata ufficialmente due minuti dopo le 10.10 la 117ª Milano-Sanremo. Partenza da Pavia e arrivo previsto a Sanremo, in via Roma, intorno alle 17 ... corriere.it Alle ore 10:30 partenza della corsa ciclistica Milano/Sanremo Women da piazza della Vittoria - percorso Viale Brigate Partigiane - Strada Aldo Moro (sopraelevata) - Lungomare Canepa - Strada G. Rossa - via A. Siffredi - via E. Albareto - via Puccini - via Solim facebook È il giorno della Milano-Sanremo: il fascino dell’unica corsa che Pogacar può perdere x.com