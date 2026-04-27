Non è amatissimo spifferi da Castel Volturno… | che frecciata a Conte in diretta

Durante la trasmissione serale di lunedì, si è parlato di un commento riguardante una figura politica, che ha ricevuto una critica indiretta durante una puntata di un programma sportivo. Le parole hanno fatto riferimento a una presunta scarsa popolarità in un centro del sud Italia, suscitando discussioni tra i partecipanti. La conversazione si è concentrata sull’atteggiamento pubblico e sulla percezione generale di questa figura.

Continua il dibattito nel consueto appuntamento del lunedì sera a “Il Bello del Calcio”, dove stavolta è Ciccio Marolda a lanciare una vera e propria frecciatina ad Antonio Conte, rivelando come fonti a lui vicine gli abbiano confermato malumori da parte di alcuni giocatori nei confronti del tecnico leccese, ed il sentimento di insoddisfazione sarebbe condiviso anche dai dirigenti. La rivelazione di Marolda. Lo storico opinionista azzurro ha dunque attaccato frontalmente Antonio Conte, rivelando come l’ambiente Napoli non stia gradendo la gestione dell’allenatore in questa stagione, creando malcontento nell’ambiente Napoli: “Da quello che mi arriva dagli spifferi di Castel Volturno è che Conte non è amatissimo dai giocatori e dai dirigenti, in generale dal gruppo squadra”.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Non è amatissimo, spifferi da Castel Volturno…”: che frecciata a Conte in diretta Notizie correlate Napoli-Milan, Conte sceglie i “Fab Four”: le sensazioni da Castel VolturnoManca sempre meno allo scontro diretto tra il Napoli di Antonio Conte e il Milan di Max Allegri. Leggi anche: Napoli, Conte può finalmente sorridere: arrivano due buone notizie da Castel Volturno Panoramica sull’argomento CPR Castel Volturno, Smarrazzo (CR/IV): Decisioni imposte e senza confronto non reggonoNapoli, 27 Aprile - Riportare il confronto su un piano di responsabilità istituzionale e di reale ascolto dei territori. Lo auspica il consigliere ... sciscianonotizie.it Migranti, il cardinale Battaglia contro il Cpr a Castel Volturno: Non è la rispostaSi rischia di aggravare fragilità già evidenti, concentrando marginalità dove, invece, servono investimenti, servizi, lavoro e prospettive concrete di ... napoli.repubblica.it