Non ci ferma nessuno | il tour di Luca Abete fa tappa all' Università di Salerno

Il tour motivazionale #NonCiFermaNessuno, condotto da Luca Abete, sarà presente all’Università di Salerno mercoledì 30 aprile. La giornata sarà dedicata alla salute mentale tra i giovani e aperta a studentesse e studenti. L’evento si svolge in un contesto universitario e si concentra su temi legati al benessere giovanile. La partecipazione è rivolta a chi desidera approfondire questioni legate alla salute mentale in età universitaria.

Il tour motivazionale #NonCiFermaNessuno di Luca Abete fa tappa mercoledì 30 aprile all'Università degli Studi di Salerno, con una giornata dedicata alla salute mentale giovanile aperta a studentesse e studenti. L'appuntamento è fissato alle 10.30 nell'aula "Gabriele De Rosa" dell'edificio D2 del.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Al via la XII edizione di "Non ci ferma nessuno": Luca Abete contro il "benegrazismo" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Non ci ferma nessuno: il tour di Luca Abete fa tappa all'Università di Salerno; #NonCiFermaNessuno, Laboratorio sulle fragilità giovanili; A Varese la quarta tappa di #NonCiFermaNessuno: Luca Abete e il Laboratorio sulle fragilità giovanili; Oltre il benegrazismo, Luca Abete all'Insubria per chiedere agli studenti come stanno davvero. #NonCiFermaNessuno, Luca Abete alla d'Annunzio: «Scardinare il benegrazismo, riconquistare la libertà di raccontarsi» [FOTO]Il tour nazionale sulla salute mentale giovanile dello storico inviato di Striscia la notizia giovedì 16 aprile ha fatto tappa a Chieti ... chietitoday.it A Varese la quarta tappa di #NonCiFermaNessuno: Luca Abete e il Laboratorio sulle fragilità giovaniliVARESE, 22 aprile 2026 – Dieci anni dopo il suo primo incontro, la campagna sociale #NonCiFermaNessuno ideata da Luca Abete è tornata all’Università dell’Insubria per la quarta tappa della sua dodices ... varese7press.it Luca Abete. . 90 anni. E canta come se il tempo fosse un dettaglio. In un mondo dove facciamo fatica anche a dire “buongiorno” in ascensore, basta fermarsi un attimo… e succede qualcosa. Anni fa ho scelto di stare tra la gente. Ascoltare. Fermarmi. Perdermi - facebook.com facebook #NonCiFermaNessuno arriva a #uninsubria con Luca Abete: ascolto, confronto e storie vere per superare il benegrazismo. Appuntamento il 22 aprile alle 11 a Varese, Aula 8 MT. Ingresso libero: uninsubria.it/noncifermaness… @noncifermaness1 x.com