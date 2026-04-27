Non ci ferma nessuno | il tour di Luca Abete fa tappa all' Università di Salerno

Da salernotoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tour motivazionale #NonCiFermaNessuno, condotto da Luca Abete, sarà presente all’Università di Salerno mercoledì 30 aprile. La giornata sarà dedicata alla salute mentale tra i giovani e aperta a studentesse e studenti. L’evento si svolge in un contesto universitario e si concentra su temi legati al benessere giovanile. La partecipazione è rivolta a chi desidera approfondire questioni legate alla salute mentale in età universitaria.

Il tour motivazionale #NonCiFermaNessuno di Luca Abete fa tappa mercoledì 30 aprile all'Università degli Studi di Salerno, con una giornata dedicata alla salute mentale giovanile aperta a studentesse e studenti. L'appuntamento è fissato alle 10.30 nell'aula "Gabriele De Rosa" dell'edificio D2 del.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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