La terza stagione di The Night Manager sembra più vicina di quanto si pensasse. Dopo il buon riscontro della seconda stagione, gli appassionati sperano di rivedere presto Tom Hiddleston nei panni di Jonathan Pine. Per ora, i produttori non hanno ancora annunciato ufficialmente una data, ma la voglia di continuare la storia è palpabile tra i fan.

Dopo il successo della seconda stagione, molto probabilmente i fan non dovranno attendere altri dieci anni prima di rivedere Tom Hiddleston fare ritorno nei nuovi episodi della serie La seconda stagione di The Night Manager ha conquistato il pubblico che aveva già amato il debutto della serie avvenuto oltre 10 anni fa. Tuttavia, non dovrà attendere troppo per i nuovi episodi. La serie si è rivelata un successo per BBC e Prime Video, tanto che già all'epoca dell'annuncio della seconda stagione, lo streamer aveva comunicato la sua intenzione di continuare e proseguire le avventure dei suoi protagonisti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Night Manager, tutto quello che sappiamo sulla terza stagione

