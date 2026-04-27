NoiPA pubblicate le modalità per l’acquisizione delle CU 2026 | disponibile il modulo per i CAF

Sono state rese disponibili le nuove modalità di richiesta delle Certificazioni Uniche 2026 sul portale NoiPA, con un apposito modulo destinato ai CAF. Le istruzioni sono state pubblicate nella sezione dedicata a stakeholder e partner istituzionali. La pubblicazione riguarda il sistema di gestione delle certificazioni fiscali e riguarda le procedure per l'acquisizione da parte dei soggetti interessati.

NoiPA ha pubblicato, nella sezione Stakeholder e Partner istituzionali, le nuove modalità di acquisizione delle Certificazioni Uniche (CU) 2026 elaborate dal sistema, insieme al relativo modulo di richiesta. L’avviso è rivolto in particolare ai CAF e ai soggetti autorizzati che necessitano di accedere ai dati fiscali del personale delle amministrazioni gestite. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate NoiPA, come richiedere assistenza: modulo di contatto e app, le indicazioni Con un post pubblicato sui propri canali social ufficiali, NoiPA ha fornito indicazioni operative per gli utenti che necessitano di assistenza. "Non ignorate la Cu": l'appello del Caf Cisl sulle nuove regole fiscali per i dipendentiAddio al taglio dei contributi, arriva il nuovo sistema di detrazioni e somme esenti. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Documento di finanza pubblica 2026; Approvato il Documento di finanza pubblica 2026; Cedolino NoiPA aprile 2026 pubblicato: come consultarlo e cosa contiene (AGGIORNATO). Stipendi NoiPA con errori: come richiedere l’assistenzaOgni anno migliaia di dipendenti pubblici si trovano a dover ricorrere all’Assistenza NoiPA per errori o ritardi nei pagamenti. Stipendi dei supplenti brevi mancanti, flussi contributivi non allineati ... msn.com Piccolo prestito NoiPA: cos’è e come funziona il finanziamento INPS per i dipendenti pubbliciIl Piccolo Prestito NoiPA è una linea di credito riservata ai dipendenti pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, il cosiddetto Fondo credito. orizzontescuola.it NoiPA, come si legge un cedolino dello stipendio: la guida completa Leggi qui: https://www.scuolalink.it/noipa-come-si-legge-un-cedolino-dello-stipendio-la-guida-completa - facebook.com facebook