A Nocera Inferiore, un uomo ucraino di 63 anni si trova in terapia intensiva dopo un incidente che si è verificato sul luogo di lavoro. Il titolare dell’azienda ha dichiarato che si è trattato di un incidente stradale, ma le indagini hanno rivelato che si tratta di una simulazione volta a coprire un infortunio avvenuto senza regolare contratto. La vicenda è al centro di un'indagine giudiziaria.

? Cosa sapere Un lavoratore ucraino di 63 anni è in terapia intensiva a Nocera Inferiore.. Il titolare ha simulato un incidente stradale per coprire un infortunio avvenuto in nero.. Un lavoratore ucraino di 63 anni è finito in rianimazione a Nocera Inferiore dopo che il titolare della sua azienda ha orchestrato un falso incidente stradale per coprire un infortunio avvenuto in nero nel piazzale della ditta di autotrasporti. Il caso, emerso dopo i sopralluoghi della Polizia locale e dei funzionari dell’ASL presso la sede dell’impresa, rivela una dinamica criminale precisa. Secondo quanto accertato dagli agenti, l’uomo ferito era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Evangelico di Villa Betania martedì 21 aprile, poco prima di essere trasferito con codice rosso nel reparto di terapia intensiva del presidio salernitano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nocera, falso incidente per coprire il nero: finisce in rianimazione

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