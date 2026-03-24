Tenta la truffa parlando di un incidente stradale e di una donna incinta ferita falso carabiniere finisce nella rete di quelli veri

Un 41enne catanese ha tentato di "ripulire" una donna chiedendo oro e contanti per coprire il figlio. La vittima non è caduta nel tranello e ha dato l'allarme, permettendo ai militari di tendere un'imboscata Questa volta non c'è stata alcuna possibilità di scampo. Un 41enne catanese è stato arrestato in flagranza per tentata truffa del “finto carabiniere”. A farlo sono stati i militari dell'Arma di Aragona, con il supporto dei colleghi di Comitini e Sant’Angelo Muxaro. L’intervento dei carabinieri, quelli veri, è scattato dopo aver raccolto una richiesta di aiuto da parte della vittima. Una donna è stata contattata telefonicamente da un uomo che s'è qualificato come appartenente all’Arma dei carabinieri. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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