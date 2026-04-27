No WeBuild Day | la protesta parte anche dalla Brianza

Nella giornata di oggi si sono svolte manifestazioni di protesta in diverse città italiane, con momenti di mobilitazione anche nella regione della Brianza. Le proteste sono rivolte contro l'azienda di costruzioni coinvolta nei lavori per la realizzazione della nuova arteria stradale. Le piazze si sono riempite di cittadini che hanno espresso il loro dissenso contro il progetto e le attività dell'impresa. La mobilitazione si è svolta in modo pacifico e senza incidenti.

Una giornata di protesta di piazza diffusa contro WeBuild, colosso delle costruzioni impegnato nella realizzazione di Pedemontana. Ed è proprio dalla Brianza (ma non solo) che associazioni e comitati hanno organizzato una sorta di protesta diffusa. Il giorno prescelto non è casuale: sarà.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Webuild, programmato per il mese di giugno un investor day "Dalla parte giusta". Protesta al porto. Condannati i Pro PalTante le manifestazioni di solidarietà arrivate ai 39 attivisti e attiviste colpiti dal decreto penale di condanna a seguito della manifestazione... Contenuti e approfondimenti Accordo Regione siciliana-Webuild, oltre 1.800 ai recruiting daySono stati 1.823 i siciliani che hanno risposto alla chiamata di Webuild nei recruiting day organizzati a Palermo e Catania in collaborazione con la Regione siciliana. Dopo le due giornate nel ... ansa.it Calabrese,affluenza straordinaria a 'Recruiting Day' WebuildIl lavoro sinergico ha portato in pochissimi giorni a questo risultato importante. Oggi abbiamo accolto alla Cittadella regionale 300 persone qualificate interessate a lavorare nei cantieri di ... ansa.it