No WeBuild Day | la protesta parte anche dalla Brianza

Nella giornata odierna si sono svolte diverse manifestazioni di protesta in varie località, tra cui anche la Brianza, contro la società di costruzioni coinvolta nella realizzazione della Pedemontana. Le iniziative hanno coinvolto cittadini e associazioni, che hanno espresso il loro disappunto attraverso cortei e presidi pubblici. L'obiettivo delle proteste è richiamare l’attenzione sulle attività e sui progetti realizzati dall’azienda.

Una giornata di protesta di piazza diffusa contro WeBuild, colosso delle costruzioni impegnato nella realizzazione di Pedemontana. Ed è proprio dalla Brianza (ma non solo) che associazioni e comitati hanno organizzato una sorta di protesta diffusa. Il giorno prescelto non è casuale: sarà.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Webuild, programmato per il mese di giugno un investor day Tutti gli aggiornamenti Si parla di: No WeBuild Day: la protesta parte (anche) dalla Brianza. Accordo Regione siciliana-Webuild, oltre 1.800 ai recruiting daySono stati 1.823 i siciliani che hanno risposto alla chiamata di Webuild nei recruiting day organizzati a Palermo e Catania in collaborazione con la Regione siciliana. Dopo le due giornate nel ... ansa.it Calabrese,affluenza straordinaria a 'Recruiting Day' WebuildIl lavoro sinergico ha portato in pochissimi giorni a questo risultato importante. Oggi abbiamo accolto alla Cittadella regionale 300 persone qualificate interessate a lavorare nei cantieri di ... ansa.it