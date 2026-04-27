Nevicate invernali e temporali estivi | una conferenza con Margherita Venturi
L’Accademia di formazione permanente “Informazione continua” di Auser ha annunciato una conferenza prevista per il 20252026, dedicata alle nevicate invernali e ai temporali estivi. La sessione vedrà la partecipazione di Margherita Venturi e si concentrerà sull’analisi di eventi meteorologici storici nel territorio. L’incontro si inserisce nel calendario di iniziative rivolte a chi desidera approfondire aspetti legati alla meteorologia e alla storia locale.
L’Accademia di formazione permanente “Informazione continua” di Auser, per l’anno 20252026, annuncia un evento imperdibile per gli amanti della meteorologia e della storia del nostro territorio. Mercoledì 29 aprile, alle 15, al Palazzo della Provincia di Forlì, in Piazza Morgagni, 9, si terrà la.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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