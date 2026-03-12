Piogge temporali e nuove nevicate in arrivo | il meteo del weekend

Nel fine settimana del 14-15 marzo sono previste piogge, temporali e nevicate in diverse regioni. Secondo il meteorologo di 'iLMeteo', tra venerdì notte e sabato mattina cambierà il quadro meteo, portando condizioni instabili su molte zone. Le temperature scenderanno e il cielo si manterrà coperto, con eventi di maltempo concentrati in alcune aree del paese.

(Adnkronos) – Meteo, si cambia nel weekend del 14-15 marzo. "Tra venerdì notte e sabato mattina" dice all'Adnkronos Federico Brescia, meteorologo de 'iLMeteo.it', "è previsto un aumento dell’instabilità con piogge e temporali su gran parte del Nord, lungo la dorsale appenninica e in Sicilia, e nevicate abbondanti sulle Alpi occidentali".  Sabato sera i fenomeni tenderanno a. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

