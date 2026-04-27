Nella precarietà dei confini

Un atlante è un libro che raccoglie mappe e illustrazioni di aree geografiche di tutto il mondo, rappresentando oceani, isole, continenti, catene montuose e confini tra i paesi. Esso mostra i limiti fisici e politici che dividono le diverse parti del pianeta, racchiudendo in sé dati e immagini che consentono di visualizzare le differenze e le connessioni tra le varie zone. La sua funzione è quella di documentare le caratteristiche della superficie terrestre.

Mostre La collettiva «Atlante» alla Thomas Dane Gallery di Napoli, con Igshaan Adams, Teju Cole, Luigi Ghirri, Emma McNally, Claudio Parmiggiani, Anri Sala, Tatiana Trouvé e Akram Zaatari. Mostre La collettiva «Atlante» alla Thomas Dane Gallery di Napoli, con Igshaan Adams, Teju Cole, Luigi Ghirri, Emma McNally, Claudio Parmiggiani, Anri Sala, Tatiana Trouvé e Akram Zaatari. Il manifesto prima del manifesto. Un giornale che mai nessuno ha letto. Gratis una copertina inedita nel paginone centrale del quotidiano, lo storico “numero zero” del 16 aprile 1971, da collezione. Spazio fisico e metaforico, l’atlante è un oggetto – un libro da sfogliare – che contiene informazioni e illustrazioni cartografiche sulla superficie terrestre: oceani, isole, continenti, catene montuose, confini geopolitici.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Mine owner strikes deal with miners

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