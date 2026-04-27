NASpI maggio 2026 | slittano i pagamenti ecco le nuove date

I pagamenti della NASpI per il mese di maggio 2026 subiranno uno slittamento a causa della festività del Primo Maggio. Inizieranno ad essere accreditati dall'8 maggio e continueranno fino al 18 maggio per i beneficiari dell'INPS. Questa modifica riguarda le date di pagamento previste per chi riceve l’indennità di disoccupazione. Le nuove date sono state comunicate dall’ente previdenziale e coinvolgono gli utenti che attendono gli accrediti.

? Cosa sapere Pagamenti NASpI maggio 2026 slittano all'8 maggio per la festività del Primo Maggio.. Gli accrediti per i beneficiari INPS si concentreranno tra l'8 e il 18 maggio.. L’attesa per i beneficiari della NASpI di maggio 2026 si allunga fino all’8 del mese a causa della festività del Primo Maggio, che sposta l’avvio delle elaborazioni INPS al lunedì 4 maggio. ha perso il lavoro e attende l’indennità di disoccupazione, la gestione del budget familiare per questo mese richiede una pianificazione più attenta rispetto ai mesi precedenti. La concomitanza tra la festa dei lavoratori e le procedure tecniche dell’Istituto previdenziale crea un piccolo scivolamento temporale nei flussi finanziari.🔗 Leggi su Ameve.eu

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NASpI 2026: Addio pagamento UNICO! Anticipo diviso in 2 RATE

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