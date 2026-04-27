Il NAD+ (Nicotinamide Adenina Dinucleotide) è un coenzima coinvolto nei processi energetici delle cellule. Recentemente, si parla molto di questa sostanza come possibile elemento chiave per prolungare la vita. Viene assunto attraverso integratori o alimenti specifici e viene studiato per i suoi effetti sulla salute e sull’invecchiamento. La ricerca si concentra sulla sua presenza nel corpo e sulle potenziali applicazioni in campo medico.

Il coenzima Nicotinammide Adenina Dinucleotide sembra essere la nuova tappa nella ricerca della longevity. E molte celebrities lo assumono con terapia endovenosa (IV therapy) per prevenire l'invecchiamento, ma funziona davvero? +++dropcap Il NAD+ è arrivato nel mondo social grazie alle celebrities, scatenando immediatamente l’interesse dei fan della longevity. In un episodio di The Kardashians si vedono chiaramente Hailey Bieber e la sua amica Kendall Jenner assumere NAD+ attraverso terapia endovenosa (IV therapy), cioè infuso direttamente nel flusso sanguigno attraverso una flebo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - NAD+, cos'è, come si assume e perché è considerato l'elisir chiave per la longevità. Tutta la verità

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