Nei primi mesi del 2026, le abbondanti nevicate sull’Etna sono state accentuate dal passaggio del ciclone Harry sulla Sicilia. Un video ripreso con il drone mostra le pareti del vulcano ricoperte di neve, con alcuni muraglioni che raggiungono un’altezza di circa sei metri. Le immagini documentano l’accumulo di neve sulla sommità del vulcano, che si presenta con pareti alte e imponenti.

Le continue e abbondanti nevicate che hanno interessato l’Etna nei primi mesi del 2026, in particolare con il passaggio del ciclone Harry sulla Sicilia, hanno creato sulla sommità del vulcano un accumulo al suolo impressionante. A queste quote gli operatori specializzati hanno aperto una strada nel manto nevoso per garantire il passaggio ai mezzi, in particolare quelli turistici che portano gli escursionisti in vetta. Il risultato è che si sono creati dei muri di neve alti fino ai sei metri che rendono la salita verso la cima dell’Etna ancora più suggestiva. I soldi agli ospedali svizzeri? L’Italia tuteli le famiglie che hanno perso i figli a Crans Montana L’evento Ferrari nel giorno della Liberazione: così Fiumicino celebra il 25 aprile? Salvata la gamba alla bimba travolta dal tagliaerba: condizioni ancora gravi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Muraglioni di neve impressionanti sull’Etna, il video dal drone sopra le pareti alte fino a sei metri

Notizie correlate

Il paese molisano sotto due metri di neve, le immagini impressionanti | VIDEOA Capracotta oggi è passata la bufera, ma restano ancora i due metri di neve che questa ha portato nel borgo molisano.

Bufera di neve sull’Etna, cinque persone restano bloccate con le auto: soccorse dalla Gdf – VideoNel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 11 febbraio, i militari del soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi hanno soccorso cinque...