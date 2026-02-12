Bufera di neve sull’Etna cinque persone restano bloccate con le auto | soccorse dalla Gdf – Video

Una bufera di neve ha bloccato cinque persone sull’Etna, vicino ai Crateri Silvestri. I soccorritori della Guardia di finanza di Nicolosi sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a mettere in salvo le auto e i loro occupanti, rimasti intrappolati sulla strada provinciale 92. La neve, intensa e improvvisa, ha preso di sorpresa i veicoli che stavano transitando nella zona del Rifugio Sapienza, costringendo i soccorritori a intervenire prima che peggiorassero le condizioni.

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 11 febbraio, i militari del soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi hanno soccorso cinque persone che erano rimaste bloccate con le proprie macchine sulla strada provinciale 92 sul versante Sud dell’ Etna sorprese da una violenta bufera di neve nella zona del Rifugio Sapienza, vicino ai Crateri Silvestri. L’intervento degli specialisti delle Fiamme gialle è stato ostacolato dall’abbondante neve caduta e dal forte vento che hanno bloccato anche il loro fuoristrada, tanto che i finanzieri sono stati costretti ad abbandonare la loro auto di servizio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bufera di neve sull’Etna, cinque persone restano bloccate con le auto: soccorse dalla Gdf – Video Approfondimenti su Etna Bufera Bufera sull'Etna, auto coperte da neve, soccorse cinque persone Nel tardo pomeriggio di oggi, cinque persone sono state salvate sulla strada provinciale 92, sul versante Sud dell’Etna. L'autobus finisce fuori strada, dodici persone restano bloccate: soccorse dai Vigili del fuoco Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Etna Bufera Argomenti discussi: Bufera di neve sull’Etna, soccorse 5 persone rimaste bloccate in auto; Bufera di neve sull’Etna, soccorse 5 persone rimaste bloccate in auto; Meteo, la bufera di San Valentino si abbatte sull’Italia: neve, grandine, temporali, vento fino a 100 km/h e mareggiate. Le previsioni; Bufera di neve sull'Etna, soccorse 5 persone. Bufera di neve sull’Etna, 5 persone salvate dalla Guardia di finanzaCinque persone che erano rimaste bloccate con le proprie autovetture sulla strada provinciale 92 sul versante Sud dell'Etna ... grandangoloagrigento.it GUARDIA DI FINANZA * «SOCCORSI 5 BLOCCATI DALLA NEVE SUI VERSANTI DELL’ETNA, I MILITARI LI TRASPORTANO IN SALVO A NICOLOSI»**GUARDIA DI FINANZA CATANIA: SOCCORSE 5 PERSONE RIMASTE BLOCCATE CON LE LORO AUTO SULL'ETNA A CAUSA DI UNA FORTE BUFERA DI NEVE** ... agenziagiornalisticaopinione.it BUFERA E PAURA SULL'ETNA, NEVE ALTA DUE METRI | Soccorse 5 persone rimaste bloccate I fatti --> https://www.teleone.it/2026/02/12/bufera-e-paura-sulletna-neve-alta-due-metri-soccorse-5-persone-rimaste-bloccate/ - facebook.com facebook Bufera sull'Etna, auto coperte da neve, soccorse cinque persone #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.