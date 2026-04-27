Durante il Gran Premio di Spagna 2026, quarto appuntamento del campionato MotoGP, Pedro Acosta ha concluso la gara in decima posizione. Il pilota ha commentato la prestazione di Marc Marquez, affermando che non era normale vedere il spagnolo in quelle condizioni e che potrebbe avere qualche problema. La gara si è svolta su un circuito molto affollato di pubblico e ha visto diversi protagonisti in testa alla corsa.

Pedro Acosta non è andato oltre un deludente decimo posto nel Gran Premio di Spagna 2026, valevole come quarto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il primo atto della tournée europea si è rivelato piuttosto deludente per la KTM, decisamente inferiore rispetto a Ducati e Aprilia sulla pista di Jerez, con il suo pilota di riferimento relegato ad un ruolo da comparsa anche a causa di un contatto con Raul Fernandez che ha danneggiato la carena della sua moto in gara. “ Non saremmo comunque saliti sul podio, ma avevo mezza carenatura in meno. Sono cose che capitano in gara. La moto non era così buona quattro settimane fa da salire sul podio, né così brutta ora da fare quello che abbiamo fatto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Pedro Acosta: “Non è normale vedere questo Marquez, deve avere qualche problema”

MARC MÁRQUEZ APUNTA A LOS TEST DE JEREZ, CHARLANDO CON DIEGO LACAVE

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