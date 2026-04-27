Durante i test di Jerez, il pilota francese ha totalizzato soltanto 11 punti nel campionato MotoGP, evidenziando un divario tecnico di 35 secondi rispetto ai leader della classifica. Yamaha, la casa costruttrice di Quartararo, si trova in difficoltà e non riesce a fornire una moto competitiva. La situazione mette in luce le sfide che il pilota affronta in questa fase della stagione.

? Cosa sapere Fabio Quartararo accumula solo 11 punti nel Mondiale MotoGP dopo i test di Jerez.. Il pilota francese segnala un gap tecnico di 35 secondi rispetto ai vertici.. Dopo due quattordicesimi posti ottenuti tra Buriram e Jerez de la Frontera, Fabio Quartararo accumula appena 11 punti nel Mondiale MotoGP 2026, evidenziando un crollo prestazionale senza precedenti per il pilota francese che si prepara al passaggio con Honda. Il weekend di test si è concluso con una nota amara per il garage di Iwata. Il pilota soprannominato El Diablo ha messo a nudo le fragilità strutturali della Yamaha, descrivendo una moto priva di qualsiasi caratteristica distintiva che permetta di competere ai vertici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MotoGP, il dramma di Quartararo: Yamaha è un buco senza carattere

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