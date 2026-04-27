Mostra ' Lo stato dell’arte Giovani artisti in provincia di Pisa' al Museo della Grafica
Quindici anni fa l'ultima volta in tv di Lamberto Sposini. E ci manca tantissimo Dal 30 aprile al 24 maggio 2026 il Museo della Grafica di Pisa ospita "Lo stato dell’arte. Giovani artisti in provincia di Pisa", progetto promosso da Alkedo APS nell’ambito di "Toscanaincontemporanea 2025" sotto la direzione di Lorenzo Belli.La mostra, a cura di Alessandro Romanini, presenta una selezione di opere realizzate nel biennio 20252026 da quattro artisti under 35 attivi sul territorio pisano – Francesca Rossello, Louises Will, Waldon ed Enrico Bani – offrendo uno sguardo articolato sulla ricerca contemporanea emergente.Accanto ad artisti che...🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Di scena Lo stato dell’arte. Giovani artisti in provincia di PisaPer Toscanaincontemporanea otto la direzione di Lorenzo Belli. L’inaugurazione è in programma giovedì 30 aprile alle 17 . lanazione.it
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