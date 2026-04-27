Montebianco ottima semifinale di andata | battuto in trasferta il Buldog Lucrezia

Il Montebianco Prato Calcio a 5 ha vinto in trasferta contro il Buldog Lucrezia nella semifinale di andata dei playoff di serie A2. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai lombardi, segnando un passo importante prima della sfida di ritorno. Entrambe le squadre sono ora in attesa del secondo incontro, che definirà l'accesso alla finale.

Bella vittoria per il Montebianco Prato Calcio a 5 nella semifinale d’andata nei playoff di serie A2. La squadra biancazzurra, ieri guidata in panchina da Luigi Musio (il tecnico Luca Pullerà era assente per motivi familiari), ha infatti espugnato il campo del Buldog Lucrezia con un buon 7-4 che mette una pesante ipoteca sulla qualificazione alla finalissima promozione, dal momento che i pratesi potranno contare anche sul fattore campo nella sfida di ritorno, in programma sabato 2 maggio. I padroni di casa erano andati avanti per 2-0, ma poi c’è stato il progressivo recupero del Montebianco, grazie alle reti di Ciardelli, Martini e Berti, che ribaltano il risultato (3-2 per i biancazzurri).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montebianco, ottima semifinale di andata: battuto in trasferta il Buldog Lucrezia Notizie correlate Montebianco inizia la fase playoff. Trasferta contro il Buldog LucreziaScatta il secondo turno dei playoff di Serie A2 per il Montebianco Prato Calcio a 5, atteso da una sfida delicata in trasferta contro il Buldog... Il Montebianco si impone con il Buldog Lucrezia. E stacca il pass per i quarti di finale di CoppaNella sfida bis con il Buldog Lucrezia, andata stavolta di scena al Pala Kobilica, il Montebianco Prato Calcio a 5 stacca il pass per i quarti di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Montebianco, ottima semifinale di andata: battuto in trasferta il Buldog Lucrezia; Missione compiuta: il Montebianco vola in semifinale playoff; Futsal, playoff A2 e B: Lucrezia per la storia. C’è Recanati-Fano; Calcio a 5 Serie A2 Playoff. Al via i Quarti di finale, l'andata accende la corsa alla promozione. Montebianco, ottima semifinale di andata: battuto in trasferta il Buldog LucreziaBella vittoria per il Montebianco Prato Calcio a 5 nella semifinale d’andata nei playoff di serie A2. La squadra biancazzurra, ieri guidata in panchina da Luigi Musio (il tecnico Luca Pullerà era asse ... lanazione.it Montebianco inizia la fase playoff. Trasferta contro il Buldog LucreziaScatta il secondo turno dei playoff di Serie A2 per il Montebianco Prato Calcio a 5, atteso da una sfida delicata in trasferta contro il Buldog Lucrezia. La gara d’andata, inizialmente prevista per og ... lanazione.it Buldog Lucrezia, il primo round va al Prato 7-4. Ma Renzoni non getta la spugna: "Noi non molliamo" #SerieA2Futsal - facebook.com facebook