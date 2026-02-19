Il Montebianco si impone con il Buldog Lucrezia E stacca il pass per i quarti di finale di Coppa

Il Montebianco Prato Calcio a 5 ha vinto contro il Buldog Lucrezia al Pala Kobilica, conquistando così il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia serie A2. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando i padroni di casa sono riusciti a ribaltare il risultato grazie a una rimonta determinata e combattuta fino all’ultimo minuto. La squadra pratese ha mostrato grande tenacia, tornando in partita dopo un primo tempo difficile. Ora, il Montebianco si prepara alla prossima sfida ufficiale.

Nella sfida bis con il Buldog Lucrezia, andata stavolta di scena al Pala Kobilica, il Montebianco Prato Calcio a 5 stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia di serie A2 al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni, decisa da una rimonta costruita con carattere nella ripresa. Un successo (4-2) dal grande cuore che vale l'ingresso tra le migliori otto d'Italia. Nel primo tempo è il Buldog Lucrezia che sblocca il risultato e allunga fino al 2-0 grazie alla doppietta di Zanella. La reazione del Montebianco arriva con decisione nella seconda frazione. I biancazzurri nei primi dieci minuti schiacciano gli avversari nella propria metà campo.