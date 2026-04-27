Monte Marrone | il sacrificio di Giaime Pintor torna a Monte Marrone

Il 25 aprile, una delegazione istituzionale e sindacale si è riunita a Monte Marrone per ricordare Giaime Pintor. La cerimonia ha rappresentato un momento di commemorazione dedicato alla figura di Pintor, che si svolge ogni anno in questa località. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e dei sindacati, che hanno partecipato alla celebrazione del suo sacrificio. La giornata si è svolta in un clima di rispetto e riflessione.

? Cosa sapere Delegazione istituzionale e sindacale commemora Giaime Pintor a Monte Marrone il 25 aprile.. La cerimonia rievoca il sacrificio del partigiano avvenuto presso il fiume Garigliano.. Il 25 aprile, presso il monumento situato a Monte Marrone, una delegazione composta da rappresentanti della Provincia e dei Comuni di Isernia, Rocchetta al Volturno e Scapoli, insieme ai sindacati Cgil, Cisl e Uil e all’Anpi, ha celebrato la memoria della Resistenza rievocando il sacrificio del partigiano Giaime Pintor. La cerimonia commemorativa, che si è svolta in questo luogo simbolo per l’intero territorio molisano, ha voluto onorare il valore della libertà attraverso il ricordo delle battaglie combattute dal Corpo italiano di Liberazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monte Marrone: il sacrificio di Giaime Pintor torna a Monte Marrone Notizie correlate Emma Marrone torna ad Amici con la collana scultura da quasi mille euroEmma Marrone è tornata ad Amici di Maria De Filippi, lo ha fatto in coppia con Rkomi per presentare il nuovo singolo Vacci Piano. Leggi anche: Anticipazioni Amici del 8 marzo: tutte le maglie del Serale, torna Emma Marrone Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Monte Marrone, il 25 aprile torna la memoria viva della Resistenza; Celebrazioni in Molise per 25 aprile, a Termoli una piazza intitolata; Festa del 25 aprile, 81 anni dalla liberazione dal nazifascismo. Nessun diritto conquistato è per sempre se restiamo fermi; 25 aprile a Monte Marrone, la Cgil Molise rilancia la Primavera dei diritti. Festa della liberazione a Monte Marrone. La testimonianza di un deportato Servizio di Laura Calfapietra montaggio Carmine Talarico #IoSeguoTgr #TgrRai - facebook.com facebook