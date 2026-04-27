Durante il weekend a Miami, un rappresentante italiano ha proposto a Infantino il ripescaggio della nazionale italiana ai prossimi Mondiali. La proposta è stata presentata in un incontro tra le parti, in cui si è discusso della possibilità di reintegrare l’Italia nel torneo. La questione riguarda un piano degli Stati Uniti che coinvolge l’eventuale riammissione della squadra azzurra, ma ancora non ci sono decisioni ufficiali in merito.

? Cosa sapere Zampolli propone a Infantino il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali durante il weekend a Miami.. L'eventuale esclusione dell'Iran per motivi di sicurezza apre la strada al ritorno azzurra.. Lunedì 27 aprile 2026, l’inviato speciale per le partnership globali di Donald Trump, Zampolli, ha stimato oltre il 50% di probabilità per un ripescaggio dell’Italia ai Mondiali, ipotizzando un intervento diretto di Infantino e del presidente statunitense nel weekend durante il Gran Premio di Formula 1 a Miami. Il quadro geopolitico che circonda la prossima manifestazione calcistica mondiale sta assumendo contorni complessi, dove le decisioni tecniche della FIFA si intrecciano con le dinamiche diplomatiche degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali, l’Italia torna sul tavolo: il piano USA per l’azzurra

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