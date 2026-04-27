Durante la puntata di TennisMania trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, un commentatore ha commentato la decisione di Monaco di scegliere precauzioni per evitare complicazioni peggiori riguardo a Alcaraz. La trasmissione ha anche riferito che, nel frattempo, il tennista può continuare ad allenarsi. La discussione si è concentrata sulle misure adottate e sulla possibilità di mantenere attivi gli allenamenti durante il periodo di cautela.

Nella puntata di TennisMania appena andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, ha preso la parola Guido Monaco, giornalista di Eurosport, che ha parlato dell’infortunio di Carlos Alcaraz, con lo spagnolo che ha deciso di saltare, oltre a Madrid, anche Roma ed il Roland Garros. La scelta di porre fine alla stagione su terra: “ Dispiace molto per Alcaraz. Già il venir meno di un’attesa della sfida tra Sinner e Alcaraz toglie tanto. Avevo già detto che aveva bisogno di una pausa. Credo ci sia grande prudenza perché è giovane ed in passato qualche errorino è stato fatto. Ricordiamoci che ha già vinto due Roland Garros e due Wimbledon, dunque può pensare più a cuor leggero di saltare un giro e preservarsi “.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco su Alcaraz: “Precauzione per evitare guai peggiori. E intanto può allenarsi”

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