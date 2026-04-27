Modifiche alla viabilità in zona aeroporto per lavori nella rotatoria di via Fontanarossa

Mercoledì 29 aprile sono in programma lavori di riqualificazione urbana nella grande rotatoria di via Fontanarossa, all’incrocio con via Santa Maria Goretti, presso l’aeroporto di Catania. Per consentire l’intervento, verranno apportate modifiche alla viabilità nella zona, con possibili disagi per chi si reca in aeroporto. Le autorità hanno comunicato l’intera durata dei lavori e le eventuali variazioni temporanee alla circolazione.

Possibili nuovi disagi per chi si reca in aeroporto, a Catania. Mercoledì 29 aprile saranno eseguiti lavori di riqualificazione urbana presso la grande rotatoria di via Fontanarossa all’incrocio con via Santa Maria Goretti. L’intervento, realizzato con il contributo di sponsorizzazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Nuova rotatoria, modifiche alla viabilità per i lavoriProseguono i lavori per realizzare una rotatoria all’intersezione tra via Modena e viale della Repubblica. La nuova rotatoria aperta ai veicoli, ora i lavori all’acquedotto: previste ulteriori modifiche alla viabilitàLa messa in sicurezza e la fluidità del traffico all'incrocio tra viale dell’Ecologia e viale Gradara compiono un passo decisivo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cantieri in città dal 24 al 30 aprile: viabilità alternativa e lavori in corso; Modifiche temporanee alla viabilità in via Rossini; Tour of the Alps 2026: venerdì 24 aprile importanti modifiche alla viabilità cittadina; Modifiche temporanee alla viabilità cittadina. L’Aquila, modifiche temporanee alla viabilità dal 28 aprileIl Comando di Polizia Municipale ha disposto alcune modifiche temporanee alla circolazione a partire da mercoledì 28 aprile ... laquilablog.it Metrobus, continuano i lavori: nuove modifiche alla viabilità in via PennaContinuano a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione del Metrobus a Perugia. Il comune, con una nuova ordinanza (numero 673 del 24 aprile 2026), ha disposto modifiche temporanee alla circolazion ... corrieredellumbria.it MODIFICHE IN OCCASIONE DEL 1^ MAGGIO 2026 In occasione della Festa dei Lavoratori nei Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione e Passignano s/T tutte le raccolte previste per Venerdì 1° Maggio saranno posticipate a Domenica 3 - facebook.com facebook Con le modifiche al Pnrr il contributo alla transizione verde cala del 2,4% x.com