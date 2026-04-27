Miss Mondo Sardegna | Anna Chessa trionfa tra i boschi di Tempio

Durante la serata di domenica si è svolta a Tempio una sfilata che ha visto la proclamazione di Anna Chessa come vincitrice di Miss Mondo Sardegna. La ragazza, residente a Cagliari, ha superato le altre concorrenti e ha ottenuto il pass per la fase nazionale. La fase finale si terrà a Gallipoli il prossimo 3 giugno.

?? Cosa sapere Anna Chessa vince Miss Mondo Sardegna a Tempio nella serata di domenica. La vincitrice cagliaritana parte per la fase nazionale a Gallipoli il 3 giugno. La ventenne cagliaritana Anna Chessa ha conquistato la corona di Miss Mondo Sardegna nella serata di domenica, ottenendo il pass per la fase nazionale che si terrà a Gallipoli il prossimo 3 giugno. Il verdetto della giuria ha sancito il trionfo della studentessa universitaria tra le atmosfere suggestive del nord dell'isola, dove l' .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miss Mondo Sardegna: Anna Chessa trionfa tra i boschi di Tempio Notizie correlate Dal 11 aprile: 5 giorni di natura tra boschi e mare in SardegnaSabato 11 aprile segna l’inizio di una nuova stagione di scoperta nel cuore della Sardegna interna, dove il Parco di Tepilora trasforma i boschi in... Sanremo 2026, Niccolò Filippucci trionfa tra le Nuove Proposte: il commento di Anna PettinelliDal percorso ad Amici alla vittoria a Sanremo: Nicolò Filippucci conquista le Nuove Proposte e firma la sua rivincita. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Miss Mondo: Anna Chessa vince la finale sarda; Sardegna Open 2026: Berrettini, Sonego e Arnaldi a Cagliari. Anna Chessa è Miss Mondo Sardegna: a giugno la sfida nazionale a GallipoliLa ventenne cagliaritana, studentessa universitaria, ha conquistato il titolo al termine della finale regionale ... unionesarda.it Vent’anni, studentessa universitaria, è stata eletta all’Agnata di De Andrè: rappresenterà l’isola alla finalissima a GallipoliVent’anni, studentessa universitaria, è stata eletta all’Agnata di De Andrè: rappresenterà l’isola alla finalissima a Gallipoli ... lanuovasardegna.it La Sardegna ha la sua Miss Mondo: ecco chi è Vent’anni, studentessa universitaria, è stata eletta all’Agnata di De Andrè: rappresenterà l’isola alla finalissima a Gallipoli - facebook.com facebook