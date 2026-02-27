Sanremo 2026 Niccolò Filippucci trionfa tra le Nuove Proposte | il commento di Anna Pettinelli

A Sanremo 2026, Niccolò Filippucci ha vinto nella categoria Nuove Proposte, dopo aver partecipato ad Amici. La sua vittoria ha attirato l’attenzione dei media e degli addetti ai lavori. Anna Pettinelli ha commentato il risultato, sottolineando la sua crescita artistica. Filippucci ha dimostrato di aver superato le tappe precedenti, portando a casa il riconoscimento ufficiale durante la kermesse.

Dal percorso ad Amici alla vittoria a Sanremo: Nicolò Filippucci conquista le Nuove Proposte e firma la sua rivincita. Sui social esplode la gioia di Anna Pettinelli, che celebra il successo del suo ex allievo. Il viaggio a Sanremo degli artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte si è concluso ieri sera durante la terza serata della kermesse canora. A trionfare è stato Nicolò Filippucci, che nella scorsa stagione aveva partecipato alla 24ª edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante ha battuto in finale Angelica Bove, ex concorrente di X Factor Italia, che ha comunque conquistato sia il Premio della Critica Mia Martini sia il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

