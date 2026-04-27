Mirra Andreeva vince e scoppia a piangere a Madrid dopo lo sfogo brutale | Non sono una campionessa

Dopo aver vinto un incontro a Madrid, la tennista russa si è lasciata andare alle lacrime, visibilmente emozionata. Poco prima, aveva avuto uno sfogo con il suo staff, manifestando una certa agitazione. La partita si è conclusa con la vittoria contro una avversaria. La giocatrice ha poi espresso di non considerarsi una campionessa, tra le lacrime.

Mirra Andreeva è scoppiata a piangere dopo la vittoria con Bondar a Madrid. Una crisi per la tennista russa protagonista poco prima di uno sfogo con il suo angolo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Mirra Andreeva a Dubai: dalla sorpresa al peso del titolo, una giovane campionessa sotto i riflettori.Dubai, Emirati Arabi Uniti – Mirra Andreeva, la tennista russa di diciotto anni, si prepara a difendere il titolo al Dubai Duty Free Tennis... Dinara Safina ha un sospetto sulla crisi di Mirra Andreeva: “Sembrava sbagliasse apposta”Mirra Andreeva continua a scivolare in classifica, alla luce degli ultimi deludenti risultati. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: WTA Madrid: Baptiste guadagna Paolini. Avanti anche Andreeva e Osaka; WTA Madrid 2026, Paolini vince in rimonta. Agli ottavi anche Sabalenka e Swiatek, eliminata Svitolina; Ranking WTA 2026: Andreeva sorpassa Paolini. Rybakina si avvicina a Sabalenka, crollo Azzurre in Top 100; Pronostico Elena Rybakina - Mirra Andreeva - Quote & Statistiche - 18 aprile 2026, WTA Stoccarda Open, WTA. Mirra Andreeva vince e scoppia a piangere a Madrid dopo lo sfogo brutale : Non sono una campionessaMirra Andreeva è scoppiata a piangere dopo la vittoria con Bondar a Madrid. Una crisi per la tennista russa protagonista poco prima di uno sfogo con il suo angolo. Leggi tutte le notizie di Fanpage.it ... fanpage.it Mirra Andreeva perde la finale e scoppia a piangere: l’avversaria accorre e fa un gesto bellissimoMirra Andreeva è scoppiata a piangere dopo la finale persa al torneo WTA 500 di Ningbo, mentre pronunciava il discorso in mezzo al campo, non riuscendo più ad andare avanti. A quel punto la sua ... fanpage.it Mirra Andreeva: rimonta incredibile a Linz e trionfo in finale - facebook.com facebook Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Mirra Andreeva al n.8 del mondo x.com