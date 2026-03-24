Dinara Safina ha un sospetto sulla crisi di Mirra Andreeva | Sembrava sbagliasse apposta

Dinara Safina ha espresso un sospetto riguardo alla crisi di Mirra Andreeva, affermando che la giovane tennista avrebbe potuto sbagliare intenzionalmente nei recenti incontri. Andreeva, che sta attraversando un periodo difficile con risultati deludenti, ha visto la propria classifica scendere. Safina ha commentato la questione con una teoria che coinvolge aspetti emotivi e comportamentali della ragazza.

Mirra Andreeva continua a scivolare in classifica, alla luce degli ultimi deludenti risultati. L'ex numero uno al mondo Dinara Safina ha una teoria che tira in ballo la sfera emotiva della giovane russa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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