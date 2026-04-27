Minorenne ruba al padre in casa sua a Caltagirone | monili d'oro e oltre 10mila euro Non è imputabile

A Caltagirone, un minorenne ha collaborato con un complice per rubare in casa del padre. Tra gli oggetti sottratti ci sono monili d’oro e oltre 10.000 euro in contanti conservati in due casseforti. La vicenda è stata portata all’attenzione delle forze dell’ordine, ma il minore non è stato chiamato a rispondere di imputazioni.

A Caltagirone un minorenne ha aiutato un complice a rubare al padre 10 mila euro e gioielli da due casseforti di casa. Scoperto dalle telecamere e rintracciato a Napoli, non è imputabile perché figlio della persona offesa ed è stato riaffidato alla famiglia. L'altro ragazzino è stato invece in un carcere minorile.🔗 Leggi su Fanpage.it

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