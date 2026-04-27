Minorenne apre la cassaforte del padre con un complice e poi fugge con il denaro in tasca

Un minorenne è stato arrestato dopo aver aperto la cassaforte del padre con l’aiuto di un complice e aver portato via del denaro. L’episodio risale al 14 aprile e si è verificato in un’abitazione nel centro storico di Caltagirone. La polizia è riuscita a recuperare il denaro rubato e ha fermato il giovane sospettato di aver preso parte al furto.

Un minorenne è stato arrestato con l'accusa di aver commesso, lo scorso 14 aprile, un furto in un'abitazione del centro storico di Caltagirone, con un sostanzioso bottino che è stato recuperato dalla polizia. Il proprietario di casa si è rivolto, subito dopo la scoperta, agli agenti del.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Furto con esplosione al supermercato: la banda fa saltare la cassaforte e fugge con 10mila euro Il fiuto di Cooper incastra un minorenne con l'hashish in tascaÈ bastato un pomeriggio di controlli e il fiuto infallibile di Cooper per portare alla luce un episodio di spaccio nel cuore del territorio del...