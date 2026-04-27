Un residente di Milano ha espresso il suo punto di vista sulla presenza di immigrati in città, affermando che molti arrivano con la speranza di realizzare i propri sogni e poi successivamente se ne vanno. Durante un'intervista, ha ricordato anche un episodio della sua infanzia, quando si nascondeva nel bosco per fumare. La sua opinione si concentra sulla percezione che questa dinamica possa aver influito sulla condizione generale della città.

Il cantante, figlio di Gianni Morandi, si racconta in una lunga intervista a Tintoria Podcast: "Cantare con mio padre a Sanremo è stata una svolta. È stata la cosa più bella della mia vita" “Secondo me Milano è rovinata da tutti gli emigrati che vengono a viverci. Sanno che quello è il posto in cui realizzare i propri sogni e poi tornarsene a casa. Il mio tour? Sono un po’ in ansia perché voglio arrivarci preparatissimo e dovrò smettere di fumare”. A dirlo è Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, che si è raccontato senza filtri in una lunga intervista a Tintoria, il podcast condotto da Stefano Rapone e Daniele Tinti. L’artista, che quest’anno ha fatto il suo esordio assoluto sul palco di Sanremo 2026 con “Uomo che cade”, ha parlato del rapporto con suo padre, ma anche di come è nata la sua decisione di lavorare nella musica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Milano è rovinata da tutti gli emigrati che vengono, sanno che possono realizzare i propri sogni e poi se ne vanno. Da piccolo mi nascondevo nel bosco per fumare”: parla Tredici Pietro

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