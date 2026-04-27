Al termine della partita tra Milan Primavera e Cagliari, terminata 2-1, Francesco Domnitei ha commentato con soddisfazione la sua marcatura. Il giocatore ha sottolineato come segnare rappresenti sempre un momento speciale, specialmente nel luogo in cui si sente più a suo agio. La gara si è conclusa con i rossoneri che hanno conquistato i tre punti, grazie anche alla rete del numero 9.

Dopo una stagione intera tra 'Sportitalia Village' e 'Silvio Piola' di Novara, da tre settimane a questa parte Milan Primavera e Femminile sono tornati a disputare le proprie gare casalinghe al Puma House of Football di Vismara (MI). Nel match dello scorso weekend, l'under 20 rossonera, guidata in panchina da mister Giovanni Renna, ha superato il Cagliari per 2-1 nella 35ª giornata del campionato Primavera 1. Al termine della gara, ha parlato Francesco Domnitei, l'autore del gol del momentaneo 1-1, che ha avviato la rimonta rossonera, poi conclusa con Scotti. Attacante classe 2007 che in questa stagione sta giocando sia con il Milan Primavera (6 gol e 1 assist in 14 presenze), che in Serie D con il Milan Futuro (1 gol e 1 assist in 21 presenze).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Primavera, Domnitei: “È sempre una bella soddisfazione fare gol, soprattutto nella nostra vera casa”

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