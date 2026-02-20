Galliani svela | Berlusconi ha seguito il Milan anche dopo la vendita Dava suggerimenti tecnici a Pioli

Silvio Berlusconi ha continuato a seguire il Milan anche dopo aver venduto la società, influenzando le scelte tecniche. Galliani ha raccontato che l'ex presidente inviava regolarmente consigli a Pioli, anche durante le partite. Questo coinvolgimento diretto ha spesso creato discussioni tra i membri dello staff. La presenza costante di Berlusconi si è fatta sentire, soprattutto nei momenti decisivi delle stagioni. La sua passione per il club resta viva tra i tifosi.

Esattamente 40 anni fa, il Milan passava da Giussy Farina a Silvio Berlusconi. Il 20 febbraio 1986 è una data rimasta scolpita nella storia del club rossonero e nel calcio in generale. In occasione della ricorrenza, il 'Corriere della Sera' ha intervistato lo storico dirigente rossonero che ha accompagno Berlusconi dal primo all'ultimo giorno nel Milan. Parliamo, ovviamente, di Adriano Galliani. In particolare, l'ex amministratore delegato rossonero ha parlato dell'ultima fase del Milan, quando non era più di Berlusconi. Nonostante questo, il 'Cavaliere' si interessava sempre della sua squadra del cuore come un vero tifoso.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

