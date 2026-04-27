Michael Stipe vuole che a interpretarlo in un eventuale biopic sia Billie Eilish

Michael Stipe ha espresso il desiderio che Billie Eilish interpreti il suo ruolo in un possibile film biografico. La richiesta arriva dopo il successo di un film dedicato a un’altra celebrità musicale. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli sui progetti futuri riguardanti questa produzione cinematografica. La proposta di Stipe riguarda quindi una rappresentazione artistica della sua vita e carriera.

Dopo Michael, il film sul Re del Pop campione d’incassi, un altro Michael, in questo caso Stipe, potrebbe diventare il protagonista di un biopic. L’idea, almeno per il momento, è stata lanciata come uno scherzo, ma l’ex frontman dei R.E.M. sembrerebbe avere le idee chiare su chi potrebbe interpretarlo. Ospite al The Late Show with Stephen Colbert, il cantante ha sorpreso tutti, parlando di chi potrebbe vestire i suoi panni negli anni di gioventù: «Forse Billie Eilish potrebbe farlo. Sarebbe brava». I due, dopotutto, si sono già incontrati, seppur brevemente. Stipe ha raccontato di aver incrociato per caso la cantautrice in un ristorante a Manhattan.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Michael Stipe vuole che, a interpretarlo in un eventuale biopic, sia Billie Eilish Notizie correlate Leggi anche: “Nessuno è illegale in una terra che è stata rubata”: Billie Eilish e il suo ICE out infiamma i Grammy 2026 Michael Jackson, il biopic “Michael” divide pubblico e criticaIl film su Michael Jackson debutta al cinema tra attese globali, polemiche familiari e recensioni contrastanti: tutto quello che c’è da sapere Un... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Michael Stipe, ascolta la canzone inedita ‘The Rest of Ever’; Michael Stipe: ascolta la canzone inedita The Rest Of Ever che anticipa il suo primo album solista; Michael Stipe al The Late Show with Stephen Colbert per eseguire l’inedita The Rest Of Ever; Michael Stipe ospite di Colbert annuncia il nuovo album. Michael Stipe, ascolta la canzone inedita ‘The Rest of Ever’Sarà inclusa nel primo album solista che l’ex cantante dei R.E.M. pubblicherà entro la fine dell’anno e che conterrà un canto marinaresco e «un albero che ascolta se stesso» ... rollingstone.it Michael Stipe: ascolta la canzone inedita The Rest Of Ever che anticipa il suo primo album solistaMichael Stipe ha presentato dal vivo per la prima volta The Rest Of Ever, brano inedito destinato a confluire nel suo debutto solista, .. ondarock.it MICHAEL STIPE IMMAGINA BILLIE EILISH NEI SUOI PANNI IN UN BIOPIC L'artista racconta un incontro casuale e sorprende tutti con un casting inaspettato. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-758506/rem-michael-stipe-immagina-billie-eilish-nei-suoi-pa - facebook.com facebook