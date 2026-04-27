Dopo l’uscita di Michael, il biopic che narra la vita di Michael Jackson interpretato da suo nipote Jaafar Jackson, si è acceso il dibattito sulla possibilità di un sequel. Gli appassionati e gli esperti hanno notato alcuni segnali che potrebbero indicare un seguito, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. Tuttavia, una condizione potrebbe cambiare le cose e influire su questa ipotesi.

Dopo l’uscita di Michael, il biopic che racconta la vita di Michael Jackson con protagonista suo nipote Jaafar Jackson, si è subito acceso il dibattito su un possibile sequel. Il finale aperto e le dichiarazioni di coloro che lo hanno realizzato hanno alimentato le aspettative, senza però offrire conferme ufficiali. Al momento non c’è ancora una risposta definitiva, ma gli indizi non mancano. Tra la reazione del pubblico, i risultati al boxoffice e alcune questioni legali ancora rilevanti, il futuro del progetto resta incerto, ma tutt’altro che improbabile. Ecco cosa c’è davvero da sapere. Jafaar Jackson in una scena del biopic Michael (Lionsgate) Premesso che di una possibile divisione in due capitoli già si parlava esattamente un anno fa, il primo elemento da capire è che il sequel dipende soprattutto dai numeri.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Michael, si farà il sequel? Gli indizi sono ovunque (ma c’è una condizione che cambia tutto)

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Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Michael avrà mai un seguito? La faccenda è spinosa (e non è solo una questione di incassi al botteghino); Jaafar Jackson, chi è il nipote di Michael Jackson che ne interpreta il ruolo nel biopic; Michael è un film biografico poco credibile che è stato rattoppato più volte (e si vede); Sì, Michael finisce davvero in quel modo inatteso.

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La sorella più famosa di Michael Jackson ha scelto di non partecipare al suo biopic, ma può darsi che a influire sulla decisione sia stato il suo rapporto con due dei fratelli ancora in vita più che quello che aveva con il compianto Re del Pop x.com