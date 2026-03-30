Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono tornate al centro dell’attenzione internazionale dopo che il presidente americano ha fatto dichiarazioni forti contro l’Iran, affermando che il paese “implora un accordo” dopo le azioni statunitensi. Recentemente, il presidente ha partecipato a un evento durante il quale ha pronunciato queste parole, suscitando ripercussioni e cambiamenti nelle dinamiche tra le due nazioni.

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono tornate al centro della scena internazionale dopo una serie di dichiarazioni molto dure del presidente americano Donald Trump, di recente testimonial di un oggetto molto particolare. Secondo il leader della Casa Bianca, Teheran starebbe cercando con insistenza un accordo per fermare il conflitto in corso da circa quattro settimane. Trump ha sostenuto che la pressione militare degli Stati Uniti avrebbe costretto la Repubblica islamica a cambiare atteggiamento e ad avvicinarsi ai negoziati. Nello specifico, durante una conferenza stampa a Washington, il presidente ha utilizzato toni particolarmente... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Trump: “l’Iran implora un accordo dopo che gli abbiamo fatto il c**o” ma arriva l’attacco che cambia tutto

Articoli correlati

Leggi anche: Attacco all’Iran, Rubio ammette: “Abbiamo colpito perché sapevamo che Israele lo avrebbe fatto”. Così Netanyahu continua a dettare l’agenda a Trump

Trump: La ragione per cui l'Iran vuole un accordo è che gli abbiamo spaccato il c*lo SOTT – Il video(Agenzia Vista) Washington, 26 marzo 2026 "Posso solo dire questo: vogliono fare, vogliono fare… e probabilmente ho danneggiato un po' la nostra...

Trump: «L'Iran è una minaccia colossale per noi. Li stiamo massacrando»

Tutto quello che riguarda Trump l'Iran implora un accordo dopo...

Temi più discussi: Trump: Iran mi implora per un accordo e cambia nome allo Stretto di Hormuz; Trump: Colloqui in corso con l'Iran, stop agli attacchi fino al 6 aprile; Trump: L’Iran ci implora per un’intesa. Israele uccide il guardiano di Hormuz; Trump afferma che l’Iran implora un accordo mentre continua l’Operazione Epic Fury.

Trump afferma che l’Iran implora un accordo mentre continua l’Operazione Epic FuryInvesting.com - Il presidente Donald Trump ha dichiarato giovedì che l’Iran sta implorando di concludere un accordo dopo tre settimane di attacchi militari statunitensi nell’ambito dell’Operazione E ... it.investing.com

Trump: «L’Iran ci implora per un’intesa». Israele uccide il guardiano di HormuzTrump è pronto a ordinare l’attacco di terra in Iran. Lo sostiene il funzionario di uno dei Paesi mediatori citato da Times of Israel. Il presidente però su Truth scrive a ... ilmessaggero.it

Trump minaccia di “impadronirsi” del greggio iraniano. Tokyo chiude a -2,79% - facebook.com facebook

#Trump invita un giornalista a uscire dopo domanda su un jet regalato dal #Qatar: Sei un pessimo cronista x.com