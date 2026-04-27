Nel 1977, Michael Jackson e sua sorella La Toya si trasferirono a New York su proposta di Rob Cohen, un giovane produttore scelto da Berry Gordy per avviare un progetto legato alla Motown Records. Durante un evento, Michael ha mostrato sul grande schermo le immagini che hanno reso l’album Off the Wall un punto di svolta nella sua carriera musicale.

Nel 1977, Michael Jackson e sua sorella La Toya si trasferirono temporaneamente a New York su insistenza di Rob Cohen, un giovane produttore che l'onnipotente Berry Gordy aveva messo a capo dell'eventuale espansione cinematografica della sua Motown Records. Cohen riteneva che la star dei Jackson 5 sarebbe stata perfetta per interpretare lo Spaventapasseri in The Wiz (1978), una rivisitazione in chiave soul dell'opera teatrale di successo di Frank L. Baum. Dopotutto, Joe Jackson aveva appena portato quattro dei suoi figli alla Epic Records - Jermaine era rimasto alla Motown perché, beh, era sposato con la figlia del boss - in cerca di un maggiore controllo creativo sulla sua produzione musicale, quindi i rapporti tra i due non erano proprio dei migliori.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Michael mostra sul grande schermo cosa rese Off the Wall un album da svolta epocale

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