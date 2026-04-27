Un nuovo film dedicato a un celebre artista musicale ha stabilito il record di esordio più alto di sempre al botteghino mondiale. La pellicola ha superato le aspettative di incasso, conquistando la prima posizione nelle classifiche internazionali. Questo successo ha battuto i risultati di un altro biopic uscito recentemente, che si concentrava su un famoso scienziato. La produzione ha attirato un vasto pubblico di appassionati e curiosi, confermando l’interesse per le storie di figure iconiche.

Il film dedicato a Michael Jackson ha riscritto i record del cinema mondiale, conquistando la vetta del botteghino globale con cifre che superano ogni aspettativa. Michael, diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Jaafar Jackson, nipote del leggendario cantante, ha incassato 217 milioni di dollari a livello mondiale nel suo primo weekend di programmazione, affermandosi come il miglior esordio di sempre per un biopic. Il traguardo è particolarmente significativo perché supera il precedente record detenuto da Oppenheimer di Christopher Nolan, che aveva debuttato con 82,4 milioni di dollari. Ma con 97 milioni raccolti solo in Nord America e...🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Michael batte Oppenheimer: è il biopic con il miglior esordio di sempre al botteghino

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