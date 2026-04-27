Alle 19:15 del 27 aprile 2026, le previsioni meteo indicano una giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare al Nord, con transiti di nuvole che si alternano a momenti di schiarite. Durante la giornata, si sono registrate condizioni di cielo variabile, senza segnalazioni di precipitazioni significative. La temperatura si mantiene relativamente stabile, con condizioni di umidità che variano nel corso della giornata.

meteo e ritrovati queste le previsioni meteo al nord al mattino nuvolosità irregolare trans con le precipitazioni su Alpi e Prealpi al pomeriggio è stabilita in aumento su rilievi Alpini con acquazzoni e temporali locali piovaschi anche sull'Appennino settentrionale in serata e nottata si rinnovano condizioni di maltempo con ancora piogge sulle Alpi e cieli coperti al centro giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni del centro con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio Salvo locale instabilità pomeridiana nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite al sud e...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 27-04-2026 ore 19:15

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