Meteo Liguria le previsioni per l' ultima settimana di aprile e 1 maggio

Le previsioni meteorologiche per la Liguria segnalano un'alta pressione che caratterizzerà gran parte dell'ultima settimana di aprile, portando prevalenza di giornate soleggiate. Nonostante ciò, non si può escludere qualche addingio di nuvole, anche se nel complesso il tempo sarà stabile. In particolare, il primo maggio dovrebbe essere una giornata prevalentemente soleggiata, secondo gli ultimi aggiornamenti delle previsioni.

Alta pressione protagonista dell'ultima settimana di aprile in Liguria. Questo non significa che avremo sempre cieli tersi, ma per lo più le giornate saranno soleggiate, in particolare venerdì 1 maggio stando alle previsioni attuali. Tutti i dettagli con gli esperti di 3bmeteo.Previsioni meteo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

Meteo Genova e Liguria, le previsioni per la settimana (e il 25 aprile)Nuova settimana alle porte, quella che ci conduce fino alla festività del 25 aprile.

Meteo Liguria, le previsioni per la settimana di CarnevalePrima parte della prossima settimana ancora soleggiata, eccezion fatta per fenomeni sulle Alpi di confine e qualche nuvola di passaggio nella...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Meteo Genova e Liguria, le previsioni per la settimana (e il 25 aprile); Previsioni Meteo Colla dei Scioli Oggi - Fino a 15 Giorni; Meteo Liguria: la previsione per domani; Meteo in Liguria, sole protagonista fino al weekend: le previsioni di 3Bmeteo.

Meteo, l'alta pressione inizia a cedere. I dettagliDa lunedì parziale indebolimento dell’alta pressione: rovesci in arrivo sulle zone montuose. Martedì l’instabilità è destinata a propagarsi anche ad altre zone del Paese ... meteo.it

Meteo LIGURIA - Previsioni fino a 15 giorniLunedì, la pressione non è forte sulla regione. La giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere spesso molto nuvoloso o coperto su coste e immediato entroterra, con ... ilmeteo.it

Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria - facebook.com facebook