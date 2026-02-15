Meteo Liguria le previsioni per la settimana di Carnevale

Il cielo della Liguria sarà generalmente sereno questa settimana, ma il maltempo colpirà le Alpi di confine e alcune zone della costa, portando pioggia e nuvole sparse. La causa di questa situazione è un sistema di alta pressione che si sta spostando verso sud, lasciando spazio a una perturbazione proveniente da nord. In particolare, lunedì 16 febbraio 2026, alcune nuvole si addenseranno lungo la linea di confine tra Piemonte e Liguria, creando un leggero calo delle temperature e qualche fenomeno temporaneo.

Prima parte della prossima settimana ancora soleggiata, eccezion fatta per fenomeni sulle Alpi di confine e qualche nuvola di passaggio nella giornata di lunedì 16 febbraio 2026. Nuova perturbazione in transito tra mercoledì sera e giovedì, come spiegano gli esperti di 3bmeteo, a cui ci affidiamo per le previsioni per la settimana di Carnevale. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su riviera centrale e sull'Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

