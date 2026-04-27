Meteo instabilità in arrivo ma a Pisa regge il bel tempo

Nella giornata odierna, le condizioni meteorologiche mostrano un contrasto tra la stabilità del tempo nella zona di Pisa e l’arrivo di correnti più fresche provenienti da una saccatura artica. Questa massa d’aria ha portato neve fino alle coste baltiche e si sposterà verso l’Europa centro-occidentale, favorendo la formazione di un fronte di instabilità che interesserà anche l’Italia nei prossimi giorni.

"Correnti più fresche collegate a una saccatura artica che ha portato neve fin sul mare lungo le coste baltiche, si intrufoleranno verso l'Europa centro occidentale stimolando la formazione di un fronte di instabilità atteso anche sull'Italia. Il peggioramento non sarà generalizzato. Le regioni.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Meteo Italia: bel tempo primaverile in arrivo, ma con sorprese localiABBONATI A DAYITALIANEWS Un periodo di sole e temperature miti caratterizzerà l’Italia almeno fino a metà mese, regalando un vero e proprio anticipo... Meteo, breve perturbazione in arrivo. Poi torna il bel tempo per un weekend mite e stabileUna veloce e debole perturbazione scorrerà sulla Provincia di Rimini nella giornata di giovedì, distribuendo qualche pioggia che tenderà ad... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Un po' di instabilità in arrivo al Nord e sulle adriatiche; Previsioni meteo Veneto: anticiclone fino a sabato, poi arriva l’instabilità; Meteo: tempo instabile al Centro-Nord! Brusco calo termico in arrivo; Meteo, correnti fresche in arrivo e instabilità pomeridiana. Meteo della settimana, il caldo sta finendo: verso il 1° maggio in arrivo due perturbazioni e un crollo termicoSul fronte meteo prepariamoci a una settimana di forte instabilità, dove l'ombrello diventerà l'accessorio indispensabile e i termometri faranno un deciso ... fanpage.it Meteo – Crescenti disturbi di maltempo nei prossimi giorni, con temporali in arrivo: i dettagliMeteo - Flusso di correnti più instabili in intrusione in Italia, con instabilità in aumento e temporali in arrivo: i dettagli ... centrometeoitaliano.it Previsioni #Meteo di oggi #27aprile ore 8.30 #previsionimeteo #meteoitalia #PrevisioniMeteoItalia #Meteorologia #meteoTV2000 #temperature #27aprile2026 x.com Buongiorno #Tortoreto e buon inizio settimana. Le previsioni meteo per oggi Lunedì 27 Aprile: bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sar - facebook.com facebook