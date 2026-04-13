Inizio settimana di maltempo due perturbazioni porteranno temporali e calo termico | le previsioni di Abelli
Questa settimana all’insegna del maltempo porterà due perturbazioni che causeranno temporali e una diminuzione delle temperature. Questi sistemi atmosferici indeboliranno l’alta pressione che nei giorni scorsi aveva influenzato il clima nel paese. Le previsioni indicano un cambiamento delle condizioni meteorologiche, con piogge e temporali previsti in diverse aree.
Il passaggio di due perturbazioni indeboliranno l’alta pressione che nei giorni scorsi ha fatto sentire i suoi effetti sull'Italia. Da lunedì 13 aprile attese piogge diffuse e temporali. Da metà settimana previsto graduale miglioramento. Le previsioni di Simone Abelli, meteorologo Meteo Expert.🔗 Leggi su Fanpage.it
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