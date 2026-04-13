Inizio settimana di maltempo due perturbazioni porteranno temporali e calo termico | le previsioni di Abelli

Questa settimana all’insegna del maltempo porterà due perturbazioni che causeranno temporali e una diminuzione delle temperature. Questi sistemi atmosferici indeboliranno l’alta pressione che nei giorni scorsi aveva influenzato il clima nel paese. Le previsioni indicano un cambiamento delle condizioni meteorologiche, con piogge e temporali previsti in diverse aree.