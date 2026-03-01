Mercato Inter Moretto | Kostov è seguito dai nerazzurri con molto interesse

Un dirigente ha dichiarato che il club nerazzurro sta monitorando con attenzione un giocatore seguito anche da altri team. La notizia riguarda il forte interesse dei nerazzurri per un calciatore che è al centro delle attenzioni di diversi osservatori. La situazione è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle tempistiche di eventuali mosse future.

Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato Inter, i nerazzurri mettono la freccia per Goretzka: la concorrenza con il Milan e l’ingaggio del centrocampista. I dettagli Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Di Marzio svela i piani di Marotta Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Moretto: «Kostov è seguito dai nerazzurri con molto interesse» Ultimissime Inter LIVE: tante idee di mercato per Ausilio! I nomi trattati dai nerazzurri e molto altrodi Redazione Inter News 24Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Mercato Inter, Romano parla così dell’interesse per Martinez: «Offerto ai nerazzurri, ma…»Mercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i... Mercato InterAccordo Trovato! Bomba di Sky! Si Chiude Mercoledì! Aggiornamenti e notizie su Mercato Inter. Temi più discussi: Moretto: Atletico Madrid all’assalto di Stankovic: costa 40 mln. L’Inter lo ‘recompra’. E poi?; Milan Inter l’eliminazione dalla Champions porta con sé la data ufficiale per il derby di campionato | ecco quando si giocherà; Romano e Moretto confermano su Goretzka: Concorrenza feroce, ma per l'Inter...; Calciomercato Inter, assalto a Vasilije Kostov: il gioiello della Stella Rossa. In Serbia confermano FCIN1908: Inter vuole Kostov, ecco le cifre. E c’è carta specialeIn Serbia confermano le indiscrezioni di FcInter1908.it: l'Inter è fortissima sul giovane talento Vasilije Kostov ... msn.com In UK – Arsenal e Bayern superate, Kostov a un passo dall’Inter: a chi viene paragonato. E Kolarov…Secondo quanto riportano in Inghilterra, l'Inter sarebbe ormai a un passo dal giovane centrocampista serbo ... msn.com Mercato Inter si scalda: “Un nome a sorpresa ha chiesto più spazio! Per l’estate prenotato…” x.com GdS – Inter e Juventus, sfida continua anche sul mercato: nel mirino Vicario, Palestra e Celik. Attenzione pure a Solet, Muharemovic, Troilo e Thiago Gabriel. - facebook.com facebook