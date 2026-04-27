Meccanica in Abruzzo | scatta il piano per 5.000 nuovi diritti

A Pescara le rappresentanze sindacali di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm hanno presentato il primo contratto regionale per il settore della meccanica in Abruzzo. L'iniziativa riguarda l'introduzione di circa 5.000 nuovi diritti per i lavoratori del settore. L'evento si è svolto alla presenza delle organizzazioni sindacali, che hanno illustrato i contenuti dell'accordo e i prossimi passi previsti.

? Cosa sapere Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm presentano a Pescara il primo contratto regionale meccanica.. L'accordo prevede aumenti salariali del 2,5% per 5.000 lavoratori entro il 2028.. Oltre 5.000 lavoratori e più di 1.100 imprese del comparto meccanico in Abruzzo si preparano a un cambiamento radicale dopo la presentazione, questa mattina nella sede regionale della Uil a Pescara, della nuova piattaforma sindacale per il primo Contratto integrativo regionale di lavoro (Cirl) del settore. L’iniziativa, che vede unite le forze di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil, punta a colmare il divario economico tra l’artigianato e il grande comparto industriale, dove i salari risultano mediamente più alti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meccanica in Abruzzo: scatta il piano per 5.000 nuovi diritti Notizie correlate Polizia, piano sicurezza: 30.000 nuovi agenti e fondi per il futuroLamezia Terme ospita le celebrazioni per il 147° anniversario della nascita della Polizia di Stato, un evento che ha la partecipazione attiva di... Leggi anche: Piano Casa: 970 milioni per 100.000 nuovi alloggi accessibili